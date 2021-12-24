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24 Ara 2021 12:36

ABD'deki petrol rafinerisinde çıkan yangından görüntüler

ABD'deki petrol rafinerisinde çıkan yangından görüntüler

ABD'li enerji devi ExxonMobil'in Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

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News Code 1899387
https://tr.mehrnews.com/news/1899387/

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