https://tr.mehrnews.com/news/1899387/ 24 Ara 2021 12:36 News Code 1899387 Video Video 24 Ara 2021 12:36 ABD'deki petrol rafinerisinde çıkan yangından görüntüler ABD'li enerji devi ExxonMobil'in Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı. indir 15 MB News Code 1899387 کپی شد İlgili haberler Bangladeş'te feribot yangını: Çok sayıda ölü var! Haiti'de patlama: En az 50 ölü Tel Aviv'in güneyinde büyük yangın Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı Ekler Koronavirüs ABD 1 Texas yangın
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