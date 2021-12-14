Haiti'de patlama: En az 50 ölü

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haiti'nin kuzeyinde benzin taşıyan bir kamyonun patlayararak 50'den fazla kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Başbakan Ariel Henry, patlamanın Pazartesi günü gece saatlerinde Cap-Haitien şehrinde meydana geldiğini açıkladı.

Eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti.Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti. Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için acı verici olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği patama, ülkede ciddi bir yakıt krizi ve halkın artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği bir döneme denk geldi.

Kaynak: Sputnik