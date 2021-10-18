Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı

TRT Haber'e göre, Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC), Mina al-Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktığını duyurdu.

Devlet rafinerisi, yangının çıktığı atmosferik kalıntı kükürt giderme (ARDS) ünitesini izole ettiğini ve yangınla mücadele çabalarının devam ettiğini söyledi.

KNPC, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rafineri operasyonları ve ihracat operasyonları etkilenmedi ve yerel pazarlama operasyonları ile elektrik ve su bakanlığına yapılan tedarikler üzerinde herhangi bir etki olmadı" dedi.

Geçen ay KNPC, rafineri kapasitesini genişletmek ve Mina Al-Ahmadi rafinerisinin kapasitesini günde 346 bin varile çıkarmak da dahil olmak üzere daha düşük emisyonlar üreten yakıt üretmek için bir projenin tam faaliyetine başladığını duyurmuştu.