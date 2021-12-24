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24 Ara 2021 10:47

Bangladeş'te feribot yangını: Çok sayıda ölü var!

Bangladeş'te feribot yangını: Çok sayıda ölü var!

Bangladeş'in güneyinde bir feribotta çıkan Yangın faciaya neden oldu. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde başkent Dakka'nın 250 kilometre güneyindeki güney kırsalı Jhakakathi kasabası yakınlarında meydana geldi.

AFP'ye konuşan yerel polis şefi Moinul Islam '32 cesede ulaştık kurtardık. Çoğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir' dedi.

Yangının makine dairesinden çıktığını belirten İslam, 'Birkaç kişi kurtulmak için nehre atladı ancak burada boğularak öldü' dedi.

Yaklaşık 500 kişiyi taşıyan gemiden sağ kurtulan onlarca kişinin hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1899384
https://tr.mehrnews.com/news/1899384/

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