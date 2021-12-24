Bangladeş'te feribot yangını: Çok sayıda ölü var!

Olay, sabah erken saatlerde başkent Dakka'nın 250 kilometre güneyindeki güney kırsalı Jhakakathi kasabası yakınlarında meydana geldi.
AFP'ye konuşan yerel polis şefi Moinul Islam '32 cesede ulaştık kurtardık. Çoğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir' dedi.
Yangının makine dairesinden çıktığını belirten İslam, 'Birkaç kişi kurtulmak için nehre atladı ancak burada boğularak öldü' dedi.
Yaklaşık 500 kişiyi taşıyan gemiden sağ kurtulan onlarca kişinin hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet
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