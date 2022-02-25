https://tr.mehrnews.com/news/1900694/ 25 Şub 2022 13:30 News Code 1900694 Video Video 25 Şub 2022 13:30 Ukrayna'dan Rusya'ya füze fırlatıldı Ukrayna ordusunun Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan bir hava üssünü balistik füze ile vurduğu beliritildi. indir 1 MB News Code 1900694 کپی شد İlgili haberler Ukrayna: Rus birlikleri Kiev merkeze ilerliyor NATO'nun provokatif eylemleri Ukrayna'daki durumu karmaşık hale getirdi Ukrayna: Batı, ülkenin savunulmasında bizi yalnız bıraktı Ukrauna’nın nükleer silahsızlanma kararı yanlıştı Ukrayna'da halk metro istasyonuna sığındı Ekler Ukrayna füze saldırısı Rusya, Ukrayna krizi
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