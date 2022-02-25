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25 Şub 2022 13:30

Ukrayna'dan Rusya'ya füze fırlatıldı

Ukrayna'dan Rusya'ya füze fırlatıldı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan bir hava üssünü balistik füze ile vurduğu beliritildi.

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News Code 1900694
https://tr.mehrnews.com/news/1900694/

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