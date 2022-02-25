Lavrov: Ukrayna’yı işgal planımız yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası açıklamalarda bulundu.

Lavrov Ukrayna’yı işgal etme planları olmadığını belirterek ülkenin bağımsızlığını istediklerini kaydetti. Lavrov Rusya’nın Ukrayna’daki hükümeti demokratik olarak tanıma imkanı olmadığını söyledi.

Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

Lavrov şunları kaydetti; “Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülason yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönteminlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.

Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi.”

Kaynak: Bloomberg