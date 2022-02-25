Ukrayna’nın nükleer silahsızlanma kararı yanlıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Kiev yönetimi, operasyonun başladığın andan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına 200'den fazla saldırı düzenlediğini bildirdi. Rusya, üç koldan saldırı halinde Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürüyor.

Bu bağlamda Ukrayna’nın Tahran Büyükelçisi Sergey Burdiliak, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Burdiliak, Ukrayna’nın durumu hakkında, “Bildiğiniz üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi ve Rus güçleri ülkemize askeri saldırı başlattı. Ukrayna'nın dört bir yanında gerçekleştirilen saldırıda, ülkemizin çeşitli şehirlerindeki askeri üsler ve havalimanları Rus füzeleriyle hedef alındı.” dedi.

Burdiliak, sözlerine şöyle devam etti:

“Savaş bilgileri sürekli değişiyor, ancak şu ana kadar saldırıya yaklaşık olarak 7 veya 8 Rus uçağı ve bir dizi helikopterin vurulduğunu ve 5 Rus tankının imha edildiğini biliyoruz.”

5 Aralık 1994'te imzalanan Budapeşte Mutabakat Muhtırası'na dair Sergey Burdiliak, şunları konuştu:

"Ukrayna'nın nükleer silah cephaneliğini teslim etmesinin siyasi bir hata olduğuna inanıyorum. Bu hatayı yapmamalıydık.

Ukrayna bunun karşılığında güvenlik garantisi aldı ve son yıllarda Budapeşte Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasının ardından Ukrayna yükümlülüklerini yerine getirdi, ancak Rusya bu yükümlülüklere uymadı. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin tarafından imzalanan Budapeşte Muhtırası'nda nükleer silahların teslimine karşı güvenlik garantileri yer aldı ve beş ülke muhtırayı imzalayarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verdi.

Budapeşte Muhtırası kapsamındaki taahhütlerini ihlal eden ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini yerine getirmeyen tek ülke Rusya’dır.”

Ukraynalı diplomat, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Ukrayan krizi ile ilgili attığı tweet konusunda, “Savaş herhangi bir sorun için doğru bir çözüm değildir. Sayın Emir Abdullahiyan'ın görüşüne katılıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.