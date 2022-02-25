NATO'nun provokatif eylemleri Ukrayna'daki durumu karmaşık hale getirdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Ukayna'daki gelişmelere ilişkin, "ABD liderliğindeki NATO’nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha da karmaşık bir hale getirmiştir. Dünyada her şeye burnunu sokan ABD kendini süper güç olarak görüyor, halbuki böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna tutumunu eleştiren Ayetullah Ahmed Hatemi, "Bu olayda Avrupa ülkeleri sürekli savaş çanları çalıp gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu konuda mantıklı bir tavır takındı." ifadelerini kullandı.