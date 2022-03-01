Ukrayna'da yaşananlardan ABD sorumlu

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah Hareketinin eski Genel Sekreteri olan Şehit Seyyid Abbas al-Musavi’nin şehadet yıldönümünde yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki gelişmelere değinerek, “Moskova ile Kiev arasında şu anda yaşananlar çok tehlikeli. Bugün burada yaşananlardan bölge için birçok ders çıkarılabilir. Çıkarılması gereken önemli derslerden biri bölgedeki hiç kimsenin ABD'ye güvenmemesi gerektiğidir” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Batılı ülkelerin ve uluslararası toplumun Ukrayna'daki olaylara yönelik çifte standard tutum benimsediği oldukça açıktır. ABD'nin Afganistan'ı işgali ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu konusunda uluslararası toplumun nasıl bir tutum sergilediğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD, Afganistan’a saldırıları döneminde zorla ve zorbalıkla Afganistan’daki zulümleri karşısında dünyayı susturdu. Afganistan'daki son ABD eylemlerinden birini de Biden gerçekleştirdi. O Afgan halkının malını yağmaladı, ancak uluslararası toplum bunun karşısında sessiz kaldı. Bu nedenle, uluslararası toplumun Ukrayna krizine karşı çifte bir standart benimsediği oldukça açıktır.”

Nasrullah, “ABD, Ukrayna'da olanlardan sorumludur. Washington, Ukrayna hükümetini savaşa teşvik etti. Amerikalılar Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulmak için hiçbir girişimde bulunmadı. ABD, büyük şeytan olarak, bugün dünyada meydana gelen tüm felaketlerden ve dünyayı tehdit eden tüm tehlikelerden sorumludur” diye kaydetti.