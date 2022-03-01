Rusya: Ukrayna’yı işgal ettiğimiz doğru değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusu Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları altıncı gününde de devam ederken, Ukrayna ile Rusya'nın müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladığı açıklandı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Rus konvoyu Kiyev'e yaklaşıyor

Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. 65 kilometreye yayıldığı görülen konvoyun başkente 25 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

*Johnson'dan NATO'nun Rusya sınırına ziyaret

Johnson bugün Polonya ve Estonya'daki mevkidaşlarıyla görüşecek. Doğu Avrupa gezisinden önce açıklama yapan Johnson, "Tüm uluslararası müttefiklerimizle birlikte Birleşik Krallık, Ukrayna'daki eylemlerinin sonuçlarını hissetmesini sağlamak için Rusya'ya azami baskıyı uygulamaya devam edecektir. Putin başarısız olmalı dediğimizde tek sesle konuşuyoruz" dedi.

*Kazakistan'dan Ukrayna açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazım Tokayev, Rusya ve Ukrayna müzakereleri için ortak platform kurmaya hazır olduklarını söyledi.

*Suriye: ABD Suriye'den IŞİD'cileri Ukrayna'ya transfer edebilir

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, ABD'nin Suriye'den IŞİD ve El Nusra üyelerini Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya taşımasının 'gerçek bir ihtimal' olduğunu öne sürdü.

*Ayetullah Hamanei: Ukrayna, ABD’nin kriz yaratan politikasının kurbanıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei "ABD’nin kontrolü mafyaların elinde. Bu rejim, dünyanın bazı yerlerinde kriz merkezi oluştumaya ihtiyaç duymaktadır. Bir kriz yaratmazlarsa, silah fabrikaları çıkarlarına hizmet edemez ve bugün Ukrayna, ABD’nin kriz yaratan politikasının kurbanıdır" dedi.

*Puşilin: Donetsk operasyonu beklenenden hızlı ilerliyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk bölgesinin tamamını Ukrayna güçlerinden almak için Rusya’nın desteği ile düzenledikleri operasyonun, planlanandan daha hızlı ilerlediğini kaydetti.

Puşilin, “Unsurların her birini düşünürsek hayli hızlı ilerleme sağladığımız söylenebilir, hatta planın ilerisindeyiz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeden önce planımızda farklı tarihler vardı” ifadelerini kullandı.

*Rusya: Ukrayna’yı işgal ettiğimiz doğru değil

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya’yı Batı’dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki operasyona devam edeceklerini belirtti.

Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya’ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.

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