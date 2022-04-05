33. Tahran Kitap Fuarı başlıyor

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 33'üncü Tahran Kitap Fuarı'nın iki yıllık bir aradan sonra 11-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda yapılacağını duyurdu.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.