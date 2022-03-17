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17 Mar 2022 19:30

İran, İstanbul Oyuncak Fuarı'na katıldı

İran, İstanbul Oyuncak Fuarı'na katıldı

Türkiye'deki oyuncak sektörünün en önemli fuarlarından biri olan İstanbul Oyuncak Fuarı, İran'ın katılımıyla bugün açıldı.

Avrasya’nın en büyük ve en kapsamlı uluslararası fuarı olma özelliğiyle sektörün devlerini yerli üreticilerle bir araya getiren ve küresel ticari faaliyetlere kılavuzluk eden İstanbul Oyuncak Fuarı’nın dördüncüsü, Tüyap Fuarcılık ve OYDER (Oyuncakçılar Derneği) iş birliğiyle bugün açıldı.

20 Mart'a kadar devam edecek olan fuara İran firmalarının da katıldığı bildirildi.  

Furada model bebekler ve oyuncakları, aksiyon ve karakter oyuncakları, peluş oyuncaklar, puzzle ve kart oyunları gibi ürünler yer almaktadır.

News Code 1901102
https://tr.mehrnews.com/news/1901102/

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