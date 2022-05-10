Reisi, 33. Tahran Kitap Fuarı açılışını yapacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün İmam Humeyni (ra) Büyük Musallası'nda düzenlenecek 33. Tahran Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Tahran Kitap Fuarı, yarın 11 Mayıs'ta kapılarını kitapseverlere açacak.

11-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak fuara Türkiye ve Azerbaycan'da katılıyor.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın bu yılki özel konuğu Katar seçilmiştir.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.