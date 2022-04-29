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29 Nis 2022 17:36

İran'daki Kudüs Günü yürüyüşlerinde Siyonist Rejim bayrağı yakıldı

İran'daki Kudüs Günü yürüyüşlerinde Siyonist Rejim bayrağı yakıldı

Başkent Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" münasebeti ile düzenlenen yürüyüşlerde Siyonist Rejim bayrağı ateşe verildi.

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News Code 1901876
https://tr.mehrnews.com/news/1901876/

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