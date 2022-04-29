https://tr.mehrnews.com/news/1901876/ 29 Nis 2022 17:36 News Code 1901876 Video Video 29 Nis 2022 17:36 İran'daki Kudüs Günü yürüyüşlerinde Siyonist Rejim bayrağı yakıldı Başkent Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" münasebeti ile düzenlenen yürüyüşlerde Siyonist Rejim bayrağı ateşe verildi. indir 5 MB News Code 1901876 کپی شد İlgili haberler Pakistan'da "Kudüs Günün"de Kudüs'e destek gösterisi Tebriz'de Kudüs Günü yürüyüşü Siyonist Rejim’in insanlığın gelecekteki coğrafyasında yeri olmayacak Hemedan'daki "Kudüs Günü" yürüyüşlerinden fotoğraflar Siyonist Rejim, kendini yok etmek için gerekli koşulları sağlıyor Ekler İran Video Tahran Siyonist İsrail Kudüs (0) Dünya Kudüs Günü
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