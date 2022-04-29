Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katıldı.

Tümgeneral Selami “Dünya Kudüs Günü” münasebetiyle Tahran Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Beyaz Saray bugün güvenlik açısından güçsüz ve bir örümcek yuvası gibidir” dedi.

ABD'nin artık Siyonist Rejim’i savunamadığını belirten Tümgeneral Selami, “Siyonist Rejim, kendini yok etmek için gerekli koşulları sağlıyor” ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında Siyonist Rejim’e hitap eden Tümgeneral Selami, “Gemilerinizin denize nasıl çarptığını gördünüz. Siz benden daha iyi bilirsiniz, Filistin güçlerinin binlerce roket atışını ve demir kubbenizin acizliğini gördünüz. Hizbullah'ın bir ejderha ve aslan gibi işgal ettiğiniz toprakların kuzeyine hükmettiğini görüyorsunuz. Siz İslam dünyasının kalbinde kuşatıldığınızı, siyasi ve sosyal sisteminizin parçalandığını görüyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

Siyonist Rejim’e uyarıda bulunan Tümgeneral Selami, “Düşmanlığınıza son verin. Bizim tepki insanı olduğumuzu iyi biliyorsunuz. Vereceğimiz tepkiler acı verici olacak. Hedeflerimiz için koşulları sağlıyoruz. Sizi bırakmayacağız, bekleyin. Tepkilerimizi görmüşsünüz. En ufak bir cehalet ve kötülük yaparsanız başınıza geleni benden iyi bilirsiniz” diye konuştu.