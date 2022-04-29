Siyonist Rejim’in insanlığın gelecekteki coğrafyasında yeri olmayacak

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşlerine katıldığı için İran milletini takdir ederek, “Filistin 74 yıldır sahte bir rejimin kontrolü altında ve Filistin halkı acı, işgal ve işkence içindedir. Filistinlilerin evlerinin yıkımına tanık olmaktayız ve mazlum Gazze dünyada büyük bir hapishane haline gelmiştir” dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Filistin halkı normal yaşam haklarından yoksun bırakılmıştır. Onlar en suçlu insanlara karşı duruyor. Filistin yaşıyor ve bu kötü rejim karşısında özgünlüğünü korumuş durumda ve bugün Filistin'de direniş söylemi için bir fikir birliği var” ifadesini kullandı.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Siyonist Rejim’in ve onun şeytani destekçilerinin insanlığın gelecekteki coğrafyasında yeri olmayacak. Filistin'in kurtuluş günü, Yüce Allah'ın lütfu ile yakındır” ifadelerinde bulundu.

