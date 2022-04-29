Pakistan'da "Kudüs Günü"nde Kudüs'e destek gösterisi

Pakistan genelinde binlerce kişi “Dünya Kudüs Günü“ kapsamında yürüyüş düzenledi.
Pakistan’ın 400 noktasında düzenlenen bu yürüyüşlerde ABD ve istikbar karşıtı sloganlar atıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ve bu ülkenin diğer kentlerinde “Dünya Kudüs Günü” münasebetiyle ABD karşıtı sloganlar atılarak yürüyüş düzenlendi.
Pakistan genelinde binlerce kişi “Dünya Kudüs Günü“ kapsamında yürüyüş düzenledi.
Pakistan’ın 400 noktasında düzenlenen bu yürüyüşlerde ABD ve istikbar karşıtı sloganlar atıldı.
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