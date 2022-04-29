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29 Nis 2022 15:50

Pakistan'da "Kudüs Günü"nde Kudüs'e destek gösterisi

Pakistan'da "Kudüs Günü"nde Kudüs'e destek gösterisi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ve bu ülkenin diğer kentlerinde “Dünya Kudüs Günü” münasebetiyle ABD karşıtı sloganlar atılarak yürüyüş düzenlendi.

Pakistan genelinde binlerce kişi “Dünya Kudüs Günü“ kapsamında yürüyüş düzenledi.

Pakistan’ın 400 noktasında düzenlenen bu yürüyüşlerde ABD ve istikbar karşıtı sloganlar atıldı.

News Code 1901875
https://tr.mehrnews.com/news/1901875/

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