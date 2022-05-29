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29 May 2022 16:06

Siyonist Rejim Filistinli kadınlara saldırdı

Siyonist Rejim Filistinli kadınlara saldırdı

Siyonist işgal güçleri, Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Al-Wad Caddesi'nde Filistinli kadınlara saldırdı.

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News Code 1902538
https://tr.mehrnews.com/news/1902538/

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