https://tr.mehrnews.com/news/1902538/ 29 May 2022 16:06 News Code 1902538 Video Video 29 May 2022 16:06 Siyonist Rejim Filistinli kadınlara saldırdı Siyonist işgal güçleri, Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Al-Wad Caddesi'nde Filistinli kadınlara saldırdı. indir 3 MB News Code 1902538 کپی شد İlgili haberler Hamas'tan "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor Filistin'den Siyonist Rejim'e "bayrak yürüyüşü" uyarısı Ekler Video video görüntüleri Siyonist İsrail Filistin (1)
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