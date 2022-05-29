Hamas'tan "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı

Meşal, “Bayrak Yürüyüşü’ne Karşı Alimler Buluşması” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın tehlikede olduğu bu tarihi anda stratejik bir atılım yapmamızın, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için meydana inmemizin vakti geldi” dedi.

İslam ümmetine işgalin ömrünü kısaltma çağrısında bulunan Meşal, düşmanın ancak güçten anladığını ve Gazze’deki direniş tarafından tehdit edilince geri adım attığını söyledi.

“Ey ümmetimiz! Kudüs’ü başınızda liderleriniz ve alimleriniz olduğu halde sizin çabanızla geri almak istiyoruz” diyen Meşal, Filistin halkının İslam ümmetinin desteğini beklediğini ifade etti.

Meşal, Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda ve Babu’l-Amud bölgesindeki, Batı Şeria’da ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki direnişlerinin mali desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

İşgalcilerin Kubbetu’s-Sahra’yı yıkmak için Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekan bakımından ikiye bölmek istediklerini bildiren Meşal, “Kudüs bizim. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara ait. Kimsenin ona ortak olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Meşal, işgalcilerin bölge ülkelerinin kendi sorunlarıyla meşgul olmasından yararlanarak Amerika’nın da desteğiyle Mescid-i Aksa savaşını kazanmak istediklerini belirtti.

Hamas lideri, Arap ve İslam ülkeleri halklarını düzenleyecekleri gösterilerle Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki özgür iradelerini dile getirmeye davet etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi