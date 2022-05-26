Filistin'den Siyonist Rejim'e "bayrak yürüyüşü" uyarısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Rudeyne, "Siyonist Rejim, Eski Kudüs'te yürüyüş gerçekleştirme konusunda ısrar ederek, Filistin halkının ve liderliğinin direniş ve meydan okuma konusundaki kararlılığını bir kez daha hafife alıyor." ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim'e "gerilim ve şiddete yol açan provokasyonunu iptal etme" çağrısı yapan Ebu Rudeyne, bu rejimi, gerilimin tırmanarak olayların çatışmaya dönüşmesinden sorumlu tuttu.

Filistinli Mücahitler Hareketi ise Siyonist Rejim'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarının "ateşle oynamak" anlamına geldiğine işaret ederek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. Siyonist Rejimin bunu aşmasına müsaade etmeyeceğiz." uyarısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber