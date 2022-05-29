Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te siyonist yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskın öncesi işgalci güçlerinin ibadet eden Müslümanların etrafını kuşatarak, saldırdıkları yaşlı adamı camiden atması gerginliğe neden oldu.

Mescid-i Aksa'ya işgalci güçleri korumasında gelen aralarında aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir'in de bulunduğu yüzlerce siyonist yerleşimci, avluya girdi.

Görgü tanıkları, siyonist yerleşimcilerin halen Mescid-i Aksa'da bulunduğunu ve provokasyonlarına devam ettiğini belirtti. İsgal güçleri, siyonist yerleşimcilerin bugün yerel saatle 16.00'da düzenleyecekleri “Bayrak Yürüyüşü” öncesinde Mescid-i Aksa'ya giden yollarda konuşlanarak birçok noktada barikat kurdu.

Erken saatlerde 4 Filistinli de siyonist güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.