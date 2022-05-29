  1. Dünya
  2. Ortadoğu
29 May 2022 16:33

Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te siyonist yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te siyonist yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskın öncesi işgalci güçlerinin ibadet eden Müslümanların etrafını kuşatarak, saldırdıkları yaşlı adamı camiden atması gerginliğe neden oldu.

Mescid-i Aksa'ya işgalci güçleri korumasında gelen aralarında aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir'in de bulunduğu yüzlerce siyonist yerleşimci, avluya girdi.

Görgü tanıkları, siyonist yerleşimcilerin halen Mescid-i Aksa'da bulunduğunu ve provokasyonlarına devam ettiğini belirtti. İsgal güçleri, siyonist yerleşimcilerin bugün yerel saatle 16.00'da düzenleyecekleri “Bayrak Yürüyüşü” öncesinde Mescid-i Aksa'ya giden yollarda konuşlanarak birçok noktada barikat kurdu.

Erken saatlerde 4 Filistinli de siyonist güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

News Code 1902540
https://tr.mehrnews.com/news/1902540/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler