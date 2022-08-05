Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğindeki bayrağı indirildi

Azerbaycan'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) yas merasimlerine yönelik kısıtlamalara karşı bu ülkenin Londra Büyükelçiliği'ndeki bayrağı dini bir grup tarafından indirildiği açıklandı.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı ve büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı ve araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu aktarıldı.