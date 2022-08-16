https://tr.mehrnews.com/news/1904189/ 16 Ağu 2022 19:04 News Code 1904189 Video Video 16 Ağu 2022 19:04 İran "Keskin Nişancı" yarışmasına ev sahipliği yapıyor Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki "Keskin Nişancı" yarışması İran'ın Yezd kentinde yapılacak. indir 5 MB News Code 1904189 کپی شد İlgili haberler İran'ın katıldığı Deniz Kupası yarışmaları Azerbaycan'da başladı Uluslararası Ordu Oyunları 2022 İHA bölümü İran'da başladı İran, Rusya'daki "Tank Biatlon" yarışmasına katıldı Ekler İran Devrim Muhafızları Ordusu Video Yarışma1 İran Ordusu
yorumunuz