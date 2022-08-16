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16 Ağu 2022 19:04

İran "Keskin Nişancı" yarışmasına ev sahipliği yapıyor

İran "Keskin Nişancı" yarışmasına ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki "Keskin Nişancı" yarışması İran'ın Yezd kentinde yapılacak.

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News Code 1904189
https://tr.mehrnews.com/news/1904189/

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