Uluslararası Ordu Oyunları "Keskin Nişancı" bölümü İran'da başladı

Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki "Keskin Nişancı" yarışmaları dün akşam saatlerinde İran'ın Yezd kentinde başladı.

Açılış törenine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur başta olmak üzere farklı eylaletlerden gelen Devrim Muhafızları komutanları ve askeri yetkililer katıldı.

Yarışmada İran, Rusya, Çin, Beyaz Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ve Zimbabve takımları rekabet edecek.

Uluslararası Ordu Oyunları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldı. İran Ordusu oyunlara katılmaya 2016'dan bu yana davet edildi.