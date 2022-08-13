İran, Rusya'daki "Tank Biatlon" yarışmasına katıldı

Her sene Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Tank Biatlon" yarışması 21 ülkenin katılımıyla başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya, Rusya, İran, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Özbekistan, Abhazya, Ermenistan, Zimbabve, Laos, Mali, Myanmar, Suriye, Sudan, Tacikistan ve Güney Osetya olmak üzere tam 21 ülke katılıyor.

Çin dışında tüm takımlar Rus yapımı T-72B3 tankını kullanıyor. Çinliler ise kendi Type 96 ile yarışıyor. Belarus takımı da modernizasyondan geçen T-52 ile yarışa katılıyor.

Tank mürettebatları atış, su engelinin geçişi ve savaşa hazırlık durumunun sergilenmesi gibi klasik biatlon ile benzerlik taşıyan disiplinlerde yarışıyor.

"Tank Biatlon" yarışmasının ilki 2013 yılında Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kazakistan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.