İran'ın katıldığı Deniz Kupası yarışmaları Azerbaycan'da başladı

Azerbaycan medyasına göre Uluslararası Ordu Oyunları 2022’nin bir parçası olarak Azerbaycan'ın Hazar Denizi karasularında düzenlenen yarışmaların "Deniz Kupası" bölümünün açılış töreni dün Bakü'de yapıldı.

Yarışmaya İran, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan ekipleri katıldı.

Yarışmada İran'ı temsil edecek Sina-sınıfı füze taşıyan savaş gemileri Cevşen ve Peykan, 7. Deniz Kupası yarışına katılmak üzere 8 Ağustos tarihinde Bakü'ye demir atmıştı.

Kazakistan ve Rusya'ya ait donanma gemileri de 5 Ağustos'ta Bakü'ye gelmişti.

Bu seneki "Uluslararası Ordu Oyunları" 12 ülkede yapılacak. Bu ülkeler şöyle: Azerbaycan, İran, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Hindistan, Kazakistan, Çin, Rusya ve Özbekistan.

Uluslararası Ordu Oyunları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldı. İran Ordusu oyunlara katılmaya 2016'dan bu yana davet edildi.