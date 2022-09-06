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6 Eyl 2022 14:16

Tel Aviv operasyonun ana failinin evi havaya uçuruldu

Tel Aviv operasyonun ana failinin evi havaya uçuruldu

Tel Aviv operasyonunun ana failinin evi Siyonist Rejim güçleri tarafından havaya uçuruldu.

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News Code 1904623
https://tr.mehrnews.com/news/1904623/

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