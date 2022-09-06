https://tr.mehrnews.com/news/1904623/ 6 Eyl 2022 14:16 News Code 1904623 Video Video 6 Eyl 2022 14:16 Tel Aviv operasyonun ana failinin evi havaya uçuruldu Tel Aviv operasyonunun ana failinin evi Siyonist Rejim güçleri tarafından havaya uçuruldu. indir 1 MB News Code 1904623 کپی شد İlgili haberler Siyonist İsrail Şirin Ebu Akile cinayetini itiraf etti! Tel Aviv'de şehadet eylemi: 3 ölü, 7 yaralı Tel Aviv'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Tel Aviv'deki şehadet eyleminden görüntüler Ekler Tel Aviv Video Filistin (1) Siyonist İsrail
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