Siyonist İsrail Şirin Ebu Akile cinayetini itiraf etti!

Tel Aviv rejimi, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’yi İsrail ordusunun öldürdüğünü itiraf etti. Cinayete ilişkin soruşturma raporunu dün yayımlayan Siyonist makamları, Akile’nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurulmasının ‘yüksek bir ihtimal’ olduğunu açıkladı.

Filistin Özerk Teşkilatı, işgalci rejim güçlerinin gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin yayınladığı raporu, “İşlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişim” olarak nitelendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Teşkilat Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “Tüm deliller, gerçekler ve soruşturmalar, suçlunun ve Şirin’i öldürenin İsrail olduğunu ve İsrail’in işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kanıtlıyor.” dedi.

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Ebu Akile cinayeti dosyasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.