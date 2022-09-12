BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Vekili Nada el-Naşi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin'deki insan hak ihlallerine değindi.

El Naşi, Filistin'de insan hakları savunucularının hedef alınması ve son olarak 18 Ağustos'ta Ramallah'ta 7 Filistinli insan hakları örgütünün keyfi olarak kapatılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Komiserlik çalışanlarının vizelerinin yenilenmemesini de eleştiren El Naşi, Tel Aviv'in bu uygulamasını "insan haklarına erişime daha fazla yasak getirmek" olarak tanımladı.

AA