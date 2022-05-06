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6 May 2022 08:21

Tel Aviv'de şehadet eylemi: 3 ölü, 7 yaralı

Tel Aviv'de şehadet eylemi: 3 ölü, 7 yaralı

Tel Aviv'in doğusundaki Elad kentinde silah ve baltayla düzenlenen feda eyleminde en az 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Arap medyasına göre, Tel Aviv'in doğusundaki Elad kentinde dün akşam saatlerinde silah ve baltayla düzenlenen feda eyleminde en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Siyonist Rejim polisinin 2 kişi oldukları belirtilen eylemcileri yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Öte yandan rejim polisi olayın yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiğini açıkladı.

Filistin direniş grupları, Elad kentinde işgalcilere yönelik olarak gerçekleştirilen ve bazılarının öldürüldüğü, bazılarının da yaralandığı kahramanca eylemi memnuniyetle karşıladık.

News Code 1901963
https://tr.mehrnews.com/news/1901963/

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