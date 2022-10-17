  1. Video
17 Eki 2022 13:30

Kiev 'kamikaze drone'larla vuruldu

Kiev 'kamikaze drone'larla vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen İHA'lı saldırılar nedeniyle iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

indir 1 MB

News Code 1905309
https://tr.mehrnews.com/news/1905309/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha