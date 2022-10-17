https://tr.mehrnews.com/news/1905309/ 17 Eki 2022 13:30 News Code 1905309 Video Video 17 Eki 2022 13:30 Kiev 'kamikaze drone'larla vuruldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen İHA'lı saldırılar nedeniyle iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. indir 1 MB News Code 1905309 کپی شد İlgili haberler Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Avrupa Birliği ‘doğalgazda fiyat sınırı’ seçeneklerini tartışacak İran’dan Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne uyarı Ekler Video video görüntüleri Ukrayna Ukrayna Dışişleri Bakanı Rusya-Ukrayna savaşı
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