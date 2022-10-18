22 ülke İran'dan İHA satın almak istiyor

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, bu sabah İmam Hüseyin (as) Üniversitesi'nde düzenlenen kutsal savunma bilim ve teknoloji konferansında bir konuşma gerçekleştirdi.

Tümgeneral Safevi, "Düşman, İran halk ile yönetim ve Devrim Muhafızların Ordusu arasında mesafe yaratmayı planlıyor. Düşmanla yüzleşmek ve düşmanı yenmek için zayıflıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız." dedi.

İran'ın askeri alanda büyük ilerleme kaydettiğini anlatan Tümgeneral Safevi, "Devrimden önce savunma teçhizatı tedarikinin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışından sağlanırdı. Ancak bugün savunma teçhizatının yüzde 80'inden fazlasını kendimiz üretiyoruz." açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Safevi, 22 ülkenin İran'dan İHA satın almak istediğini kaydetti.

Daha önce İran'ın İHA gücüne itiraf eden ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM eski komutanı Kenneth McKenzie,, İran’ın küçük ve orta ölçekli insansız hava araçları yoğun şekilde kullandığını belirterek, “Kore Savaşından bu yana ilk defa, tam bir hava üstünlüğü olmadan hareket ediyoruz.” demişti.