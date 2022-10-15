İran’dan Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne uyarı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkileirn yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundulduğu belirtildi.

Emir Abdullahiyan, İran-Portekiz ilişkilerine atıfta bulunarak, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan,New York temasları hakkında Portekizli mevkidaşına bilgi vererek, İran'ın nükleer faaliyetlerine dair boş ithamlar ve dosyalara son verilmesine de vurgu yaptı.

Ukrayna krizine ilişkin Emir Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna savaşındaki taraflara silah göndermediğini belirterek, “Böyle bir silahlandırmanın savaşı uzatacağına, bu yüzden ne Ukrayna'da ne Afganistan'da ne Suriye ne de Yemen'de savaşın doğru bir yol olmadığını düşünüyoruz.” dedi.

Emir Abdullahiyan, "Batı ve Doğu'da El Kaide, bölücü terör örgütleri ve IŞİD ile mücadele eden bir ülkeyiz. Son haftalarda da sınırlardan silahların ülkeye girdiğini görüyoruz. Buna rağmen bazı ülkeler müdahaleci açıklamalarda bulunarak terör faaliyetleri ve kaos çıkaranların faaliyetlerini protesto olarak addediyor ve pratikte kışkırtma yapıyorlar. Hatta Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantısında (İran’a karşı) yaptırım veya tasarı konusu gündeme getiriliyor. Böyle bir girişime İran İslam Cumhuriyeti karşılık verecektir.” ifadelerinde bulundu.

Portekiz Dışişleri Bakanı da İran'ın nükleer müzakere çabası ve UAEA ile işbirliği tutumunu takdir etti.