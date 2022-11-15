Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan, güvenlik meselesinin bölgede ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde kilit bir konu olduğunu vurgulayarak, "İran, iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere rağmen Kürdistan Bölgesi'nden tehdit edilmeyi beklemiyor. Bu faaliyetlerden Irak merkezi hükümeti sorumludur." dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Irak ile ilişkilerini geliştirme kararlılığını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Bağdat-Tahran iş birliğini "ortak güvenliğin garantisi" olarak nitelendirerek, "Bağdat, komşularının Irak topraklarından kaynaklı tehdit edilmelerine izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Katar mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin son durumu ele alındı. Emir Abdullahiyan, İran'ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupası futbol maçlarını desteklediğini belirterek Katar hükümetine başarılar diledi.

Bakan Emir Abdullahiyan AB yetkilisi ile görüştü

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakereler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasındaki işbirliğinin ele alındığı öğrenildi.