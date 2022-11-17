Tahran'dan BM'nin İran karşıtı insan hakları kararına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi'nde kabul edilen insan hakları ilgili İran karşıtı karara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, bu kararın hiçbir yasal dayanağı olmadığı ve bu tür yapıcı olmayan eylemlerin küresel düzeyde insan hakları durumuna yardımcı olmayacağını belirtti.

Sözcü Kenani "İnsan haklarını sistematik olarak ihlal etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan bu ülkelerin İran halkı ve hükümetine insan hakları tavsiyesinde bulunacak durumda olmadığını" kaydetti.

Kanada'nın hazırladığı ve BM Üçüncü Komitesinin kabul ettiği kararın tek taraflı olduğunu vurgulayan Kenani, Batı'nın insan hakları konusu siyasi amaçları için kötüye kullandığını ve İranofobi projesini sürdürmeye çalıştığını söyedi

Kenani sözlerinin devamında "İran Hükümeti meşruiyet ve itibardan yoksun olan bu kararı kınıyor" dedi