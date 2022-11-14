Emir Abdullahiyan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakan Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:
"İstanbul'daki masum insanları hedef alan terör saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.
Hem Şah Çerağ Türbesi, hem Taksim'daki terörü telin ediyoruz".
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığını duyurdu.
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