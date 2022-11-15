İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırım kararına tepki

iran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin İranlı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, bu yasadışı ve müdahaleci eylemi şiddetle kınadı.

İranlı sözcü Kenani, "Görünüşe göre yaptırımlara bağımlılık, Avrupalı ​​taraflar arasında akılcılığı ve rasyonalizmi marjinalleştirmiştir ve Avrupa bu yanlış yaklaşımla ilişki çemberini daha da darlatmaktadır" dedi.

Kenani, "İran daha önce olduğu gibi, ulusal gücüne güvenerek ve dayatılan zorluklarla proaktif bir şekilde yüzleşmedeki benzersiz deneyimlerinden yararlanarak, bu tür yararsız ve yapıcı olmayan önlemlere karşı incelik ve güçle ve ulusal onur ve çıkarlara dayalı olarak karşılıklı ve etkili eylemlerde bulunacak ve karşılık verme hakkını saklı tutacaktır" ifadelerinde bulundu.