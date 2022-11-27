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27 Kas 2022 11:01

İmran Han istifa edecek

İmran Han istifa edecek

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, partisinin mevcut siyasi düzenin bir parçası olmayacağını ifade ederek tüm eyalet meclislerinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğramasının ardından ilk kez Ravalpindi'nin Rehmanabad bölgesinde binlerce destekçisine seslendi. Kurşun geçirmez bir camın ardından konuşan Han, mevcut siyasi düzenin bir parçası olmayacaklarını dile getirerek "Tüm eyalet meclislerinden istifa etme ve bu yozlaşmış sistemden ayrılma kararı aldık" diye konuştu.

Han, İslamabad'a girebileceklerini ancak herhangi bir kaos veya yıkım yaşanmaması için başkente yürümekten vazgeçtiklerini açıklayarak kısa süre içerisinde eyalet başbakanları ve parti liderleriyle bir araya gelip istifaları ne zaman açıklayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Kaynak: Halk TV

News Code 1906093

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