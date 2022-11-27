Güney Kore'de helikopter düştü

Yonhap Haber Ajansı’nın itfaiyecilere dayandırdığı haberine göre, içinde iki kişinin bulunduğu isimsiz bir modelin kiralık helikopteri Güney Kore’nin Gangwon Eyaletinde düştü.

Helikopterin saat 10.50 (Moskova saati ile 04.50) sıralarında düştüğü bildirildi.

Uçakta bulunan iki kişinin öldüğü sanılıyor. Kaza mahallinden dumanlar yükselirken, helikopterin bazı kısımları alev aldı.

İtfaiyecilerin işini zorlaştıran bir patlama tehlikesi var, kaza mahalline kurtarma ekipleri olan iki itfaiye helikopteri gönderildi.