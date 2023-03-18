Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri eski Başbakan Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.
Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanması sebebiyle Han'ın mahkemeye çıkması gecikti.
Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han'ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasından imzalamasına ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti.
İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.
Han, bu sabah Lahor'daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.
Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.
Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor. İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü. Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Kaynak: Sputnik
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