ABD ile müzakere sorunları çözemez

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde halk güçlerini temsil eden gruplarla bir araya geldi.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Seferberlik sadece askeri alanda değil tüm alanlarda varlık göstermeli.

- Seferberlik askeri alanda parlasa da sadece askeri bir teşkilat değildir. Seferberliğin itibarı ve yeri bir teşkilattan daha fazlasıdır ve seferberlik birer düşünce, söylem ve kültürdür.

-Batı sömürgeciliği, Batı Asya ya da Ortadoğu bölgesine özel önem veriyor, çünkü bu bölge önemlidir ve Batı dünyasının sanayi çarklarının hareketi bölgemizdeki petrole bağlıdır. Bu nedenle işgalci Siyonist Rejimi bölgede savaşmak ve işgal etmek için kendilerine üs olarak oluşturdular.

-İran, Batı Asya bölgesinin en önemli ülkesidir, çünkü zenginliği tüm bu ülkelerden fazladır ve onlar İran üzerine bölgedeki diğer ülkelere göre hassaslardır.

- İslam Devrimi İran'da onların tüm hayallerini boşa çıkardı ve sömürge politikalarına ölümcül bir darbe indirdi.

-İslam Devrimi ile ABD, İngiltere ve sömürgeciliğe bağlı kalma kimliğini fidye ödememeye dönüştürdük ve kendi ayaklarımız üstünde burduk.

- Düşmanlar devrimi yok etmek için her şeyi yaptılar ama İran'la yüzleşmenin zor olduğunu anladılar. Onlar Irak, Suriye ve Lübnan Hizbullah Hareketi'nin kontrolünü ele geçirmek istediler ancak bunu başaramadılar. Amerikalılar İran'a darbe indirmek için çok para ve zaman harcadılar ancak başarısız kaldılar.

-Şehit General Süleymani'nin isminin İran halkı için neden bu kadar popüler olduğu ve düşmanlar için neden bu kadar öfkeye sebep olduğu şimdi anlaşılıyor. Çünkü Şehit Süleymani, düşmanın bölgedeki planlarını suya düşürdü.

- Bazıları siyasi anlayış iddiasında bulunuyor ama onların gazetelerdeki ve sosyal medyadaki tehditleri üzücüür. Kargaşaların bitmesi için ABD ile sorunumuzu çözmemiz gerektiğini söylüyorlar. ABD ile sorun nasıl çözülür? Müzakere yolu ve ABD'den taahhüt alarak sorun çözülür mü?

- ABD yaptırımları kaldırıp yükümlülüklerini yerine getirdi mi? ABD yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Amerikalılar nükleer endüstriyel faaliyetlerimiz azaltmamız durumunda yaptırımları kaldıracaklarını söylediler ama bunu yapmadılar. Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek çünkü onlar sürekli fidye istiyor.

- Düşmanı ve düşmanın planlarını bilmeliyiz ve kimse onların planlarına şaşırmamalı. Bugün düşmanın en önemli yöntemi yalan yaymaktır. Onlar yalan haber ve analizler yapıyorlar ve bazı insanlar buna inanıyor. Ülke yetkilileri, vatanın her yerine özen göstermelidir. Düşmanın ne yapmak istediğine dikkat etmeliyiz.

- İran Milli Futbol Takımı dün, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İran milletini sevindirdi. Yüce Allah onları sevindirsin.