https://tr.mehrnews.com/news/1906303/ 7 Ara 2022 09:33 News Code 1906303 Video Video 7 Ara 2022 09:33 Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyen Fas'ta oyuncular maç sonunda turun sevincini Filistin bayrağı ile kutladı. indir 14 MB News Code 1906303 کپی شد İlgili haberler Kenani'den Fas halkına tebrik mesajı Fas’ın zaferini kutlayan Filistinli taraftarlara İsrail polisinden sert müdahale Macron, Fransa-Fas maçı için Katar’a gidecek İsrail polisinden Filistinli futbolseverlere sert müdahale Ekler Fas İspanya 2022 FIFA Dünya Kupası Katar Filistin (1)
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