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7 Ara 2022 09:33

Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı

Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı

2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyen Fas'ta oyuncular maç sonunda turun sevincini Filistin bayrağı ile kutladı.

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News Code 1906303

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