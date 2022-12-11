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11 Ara 2022 14:48

Macron, Fransa-Fas maçı için Katar’a gidecek

Macron, Fransa-Fas maçı için Katar’a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Aralık tarihinde 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Fransa-Fas maçını izlemek için Katar’a gidecek.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa-Fas maçını izlemek için Çarşamba günü (14 Aralık) Katar’a gideceğini duyurdu.

İngiltere'yi 2-1 yenen Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam İngiltere ile Fransa çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa takımı İngiltere'yi 2-1 yendi ve yarı finalde Afrika temsilcisi Fas'ın rakibi oldu. İngilizler ise turnuvaya veda etti.

News Code 1906377

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