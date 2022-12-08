Kenani'den Fas halkına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Fas Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesinden dolayı kutladı.
Kenani Arapça olarak yayınladığı mesajda Fas Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.
Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.
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