Fas’ın zaferini kutlayan Filistinli taraftarlara İsrail polisinden sert müdahale

Arap medyasına göre, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ın Portekiz'i yenerek yarı finale çıkması sonrasında Fas başta olmak üzere birçok ülkede Müslüman futbolseverler sokaklara çıkarak Fas Milli Takımı'nın zaferini kutladı.

Fas'ın yarı finale yükselmesi Gazze'de coşkuyla karşılandı

Yüzlerce Filistinli maçı Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin Dünya Kupası'nı izlemek için tahsis ettiği Saad Sayil Salonu'nda izledi.

Gazzeliler Fas'ın galibiyetiyle sona eren maçın ardından Fas ve Filistin bayrakları ile sokaklara çıktı. Fas'ın zaferini kutlamak için caddelerde kornalar çalınırken, evlerin balkonlarından tezahüratlar yükseldi.

İsrail polisi Filistinli futbolseverlere sert müdahale etti

Ancak Doğu Kudüs’te Fas’ın tarihi zaferini kutlamak isteyen Filistinli gençler Siyonist İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Kudüs'ün Bab'ul Amud Kapısı civarında toplanan Filistinli futbolseverlere İsrail polisi copla saldırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te de, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.