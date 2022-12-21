  1. İran
21 Ara 2022 15:34

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

Günler önce hazırlıkları başlayan 21 Aralık Yelda Gecesi bu akşam İran'ın her yerinde kutlanıyor.

21 Aralık gecesi İran’da yılın en uzun gecesi olarak kutlanıyor ve kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

Bu geceyi kutlamak için ülke genelinde sokaklar ve dükkanlar günler öncesinden müşteriler için hazırlanıyor. 

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

Yelda gecesi için hazırlanan sofralarda karpuz, nar ve onlarca çeşit kuruyemiş bulunuyor. İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiklerine inandıkları bu gece de bir araya gelip, birbirlerine hediyeler veriyor ve şiirler okuyor.

Sonbaharın son gecesi, yılın en uzun gecesi olan ve ertesi günden itibaren günlerin yeniden uzanmaya başlamasının habercisi sayılan Yelda Gecesi, İran’ın Türkler ve diğer etnikleri tarafından Çille Gecesi ile de anılır.

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

Bu gecede İran'lılar  özellikle ailenin büyüklerinin evinde toplanıp edebiyat dünyasının efsane şairlerinden Firdevsinin Şehnamesinden hamasi şiirler okurken, çerez ve yiyeceklerin ikram edilmesiyle hep birlikte güzel vakit geçirirler.

Şebi yelda  gecesinin olmazsa olmazı İranlı Hafız divanından şiirler okumaktır.

İran, yılın en uzun gecesini kutluyor

Yelda gecesiyle beraber günlerin uzaması, hayatın yeniden bereketlenmesi, yaşamın yeniden kurulması inancını da beraberinde getiriyor. İşte bu gece Yelda Gecesi ve tüm İranlı aileler bu geceyi kutluyor.

Roya Fereydouni

News Code 1906573

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