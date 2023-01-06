İsrail rejimi Müslümanların dostu olamaz

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Siyonist İsrail'in Bakü büyükelçisinin bölge ülkeleriyle normalleşme iddialarına tepki göstererek, “Siyonist Rejim İslam devletleri ve Müslümanların dostu olamaz.” dedi.

Müslümanların işgalci, sahte ve terör rejiminden nefret ettiğini anlatan Musevi, “Siyonistlerin bölgedeki varlıkları geçici olduğu gibi rejimin rezil hayatı da sona ermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Komşu ve dost ülke Azerbaycan'ın yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, Siyonist Rejim’in varlığının ekonomik ve kültürel anlamdaki sonuçları konusunda açıkça uyarılarda bulunduk. Bu rejimin hiçbir zaman İslam devletlerinin ve Müslümanların dostu olmadığını ve olamayacağını ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve normalleştirilmesinin, Müslüman ülkeler arasında bölünme yaratmak, gasp ve işgali sürekli hale getirmek için bu rejimin özel bir projesi olduğunu söyledik. Filistin ulusuna ve diğer Müslüman uluslara karşı suçlarına devam etmek istediğini vurguladık."

Abbas Musevi, İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerin İran'ın sahte Siyonist Rejimle hesaplaşacağı bir yer haline gelmesini istemiyor. Ancak bu rejim, İran'ın komşu ülkelerine yakınlaşarak Müslüman ve komşu ülkeler arasında bir uçurum yaratacağını ve varlığıyla İran için bir tehdit oluşturacağını düşünüyorsa, bunun için doğru yeri seçmediğini bilmelidir. Bundan kesinlikle pişman olacak." diye konuştu.