https://tr.mehrnews.com/news/1907310/ 27 Oca 2023 11:52 News Code 1907310 Video Video 27 Oca 2023 11:52 Azerbaycan'ın Tahran elçiliğine saldırıdan ilk görüntüler İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendi. İşte saldırı anından ilk görüntüler. indir 14 MB News Code 1907310 کپی شد İlgili haberler İran: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı Azerbaycan elçiliği olayı titizlikle inceleniyor Azerbaycan büyükelçiliği saldırganından itiraf Reisi'den "Azerbaycan Büyükelçiliği" talimatı Ekler İran Azerbaycan Cumhuriyeti Olay saldırı (1) Tahran
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