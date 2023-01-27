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27 Oca 2023 11:52

Azerbaycan'ın Tahran elçiliğine saldırıdan ilk görüntüler

Azerbaycan'ın Tahran elçiliğine saldırıdan ilk görüntüler

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendi. İşte saldırı anından ilk görüntüler.

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News Code 1907310

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