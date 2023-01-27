Azerbaycan elçiliği olayı titizlikle inceleniyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda hayayını kaybeden elçilik çalışanının ailesi, Azerbaycan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Kenani, "Polis ve güvenlik güçlerinin acil müdahalesiyle elçilik saldırganı yakalandı." dedi.

Nasır Kenani, “Ülkenin siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla silahlı eylemin boyutlarının ve saldırganın amacının belirlenmesi için yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bugün yerel saatle 08.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Tahran Emniyet Genel Müdürü General Hüseyin Rahimi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bu sabah Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirten General Rahimi, saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyledi.

General Hüseyin Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.