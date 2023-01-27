İran: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı

Tahran Emniyet Genel Müdürü General Hüseyin Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bu sabah Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirten General Rahimi, saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyledi.

General Hüseyin Rahimi, "İlk belirlemelere göre yakalanan kişi saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.